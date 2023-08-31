На трассе Киев-Одесса произошла автотроща: есть пострадавшие, фото

Пенсионер, управляя грузовиком MAN, столкнулся с легковушкой «Skoda».

Фото: полиция Киевской области

В среду, 30 августа, в Киевской области произошло ДТП с грузовиком. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди них – несовершеннолетний, передает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла на 56 километре автодороги Киев-Одесса, где пенсионер, управляя грузовиком MAN, столкнулся с легковушкой «Skoda».

В результате ДТП водитель и два пассажира, среди которых 14-летний парень, получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставили и водителя грузовика.

Фото: полиция Киевской области

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», на Виннитчине случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. В ДТП погибли 12 человек, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.