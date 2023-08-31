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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

  1. В Україні

На трасі Київ-Одеса сталася автотроща: є постраждалі, фото

22:42, 31 серпня 2023
Пенсіонер, керуючи вантажівкою MAN, зіткнувся з легковиком «Skoda».
На трасі Київ-Одеса сталася автотроща: є постраждалі, фото
Фото: поліція Київської області
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У середу, 30 серпня, на Київщині сталася ДТП з вантажівкою. В результаті інциденту постраждали четверо людей, серед них – неповнолітній, передає пресслужба поліції Київської області.

Аварія сталася на 56 кілометрі автодороги Київ-Одеса, де пенсіонер, керуючи вантажівкою MAN, зіткнувся з легковиком «Skoda».

В результаті ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких 14-річний хлопець, отримали травми та були госпіталізовані. Також у лікарню доставили й кермувальника вантажівки.

Фото: поліція Київської області

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», на Вінниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ДТП загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

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