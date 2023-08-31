На трасі Київ-Одеса сталася автотроща: є постраждалі, фото

Пенсіонер, керуючи вантажівкою MAN, зіткнувся з легковиком «Skoda».

Фото: поліція Київської області

У середу, 30 серпня, на Київщині сталася ДТП з вантажівкою. В результаті інциденту постраждали четверо людей, серед них – неповнолітній, передає пресслужба поліції Київської області.

Аварія сталася на 56 кілометрі автодороги Київ-Одеса, де пенсіонер, керуючи вантажівкою MAN, зіткнувся з легковиком «Skoda».

В результаті ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких 14-річний хлопець, отримали травми та були госпіталізовані. Також у лікарню доставили й кермувальника вантажівки.

Фото: поліція Київської області

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», на Вінниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У ДТП загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

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