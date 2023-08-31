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Деятельность Государственной судебной администрации в 2022-2023 годах признана неудовлетворительной – Совет судей Украины

16:19, 31 августа 2023
Руководство ГСА предложили проверить на наличие дисциплинарных проступков.
Деятельность Государственной судебной администрации в 2022-2023 годах признана неудовлетворительной – Совет судей Украины
Источник фото: ССУ
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Совет судей Украины 30 августа 2023 года фактически вынес приговор Государственной судебной администрации, признав неудовлетворительной работу ГСА по организационному и финансовому обеспечению деятельности органов судебной власти в 2022 году и в январе-августе 2023 года.

Также РСУ инициировала перед Высшим советом правосудия проведение проверки руководителей ГСА (председателя ГСА Алексея Сальникова и его заместителя Максима Пампуры) на наличие в их действиях признаков дисциплинарного правонарушения.

Основанием для такого решения стали предоставление Совету судей недостоверной информации, неисполнение решений Съезда судей и Совета судей, ненадлежащее исполнение руководством ГСА своих должностных обязанностей, нарушение исполнительной дисциплины.

Также Совет судей поднял перед Счетной палатой вопрос проведения аудита эффективности использования ГСА бюджетных средств на мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий для осуществления правосудия в Украине в течение 2022-2023 годов.

Кроме того, ССУ поручило ГСА немедленно принять меры по возобновлению трансляции судебных заседаний на YouTube канале «Судебная власть Украины».

Совет судей также поручил ГСА принять неотложные меры по решению вопроса обеспечения расходов Киевского окружного административного суда на оплату труда работников аппарата, а также для приобретения всех необходимых товаров (в том числе оргтехники и серверного оборудования) и услуг.

Также, ГСА должна принять неотложные меры для надлежащего обеспечения судов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ, всем необходимым для полноценного осуществления правосудия.

Напомним, что у Совета судей Украины и Высшего совета правосудия ранее возникло множество вопросов к деятельности ГСА в 2022-2023 годах.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала о сути претензий, возникших к ГСА. В частности, это пассивная позиция судебной администрации по защите финансовых интересов судебной власти, многочисленные проблемы, связанные с состоянием Службы судебной охраны, непрозрачная ситуация с начислением премий в судах и структуре ГСА, многочисленные манипуляции со статистикой размера начисленных в судах премий, отсутствие реальной помощи судам, оказавшимся в сложном положении, нежелание ГСА выплачивать судейское вознаграждение судьям, являющимся действующими военнослужащими, вероятное наличие кулуарных договоренностей с органами исполнительной власти и т. д.

Подробнее о претензиях к ГСА можно узнать по ссылкам здесь и здесь.

С полным текстом решения Совета судей Украины о признании неудовлетворительной деятельности ГСА в 2022 году и в январе-августе 2023 года можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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