Казахстан отдаляется от рф: нефть планируют транспортировать в обход россии

Казахстан ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через рф.

Источник фото: Bloomberg

Казахстан, являющийся крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, покупает танкеры для транспортировки своей нефти через Каспийское и Черное море, – сообщает Bloomberg.

«Подразделение государственной компании АО «Национальная компания «КазМунайГаз» уже купило два танкера, которые были повреждены в результате аварии на нефтепроводе в России. АО «КазМунайГаз» уже приобрела два танкера дедвейтом 8 000 тонн каждый - относительно небольшие суда по стандартам нефтяной промышленности – для транспортировки нефти через Каспийское море», – сообщил заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, компания планирует приобрести еще два судна дедвейтом 80 000 тонн каждое – один из самых распространенных размеров груза – для работы в Черном море.

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