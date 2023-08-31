Общаться с налоговой при рассмотрении жалоб и проверок можно будет онлайн, – Гетманцев зарегистрировал законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9662 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию онлайн коммуникации с налогоплательщиками. Автором выступает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев вместе с коллегами.
Так, проектом закона предлагается предусмотреть возможность для налогоплательщика взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции (в частности, при рассмотрении материалов жалоб и проверок).
Как отмечают авторы, продолжая тренд по диджитализации налоговых процедур, важным направлением является обеспечение возможности налогоплательщиков использовать удобные электронные сервисы для облегчения коммуникации с представителями контролирующих органов без личного присутствия.
В частности, участие налогоплательщика в режиме видеоконференции вне помещения контролирующего органа может существенно повысить качество рассмотрения материалов жалоб или проверок с возможностью заслушивания позиции налогоплательщика или его представителя без личного присутствия.
Кроме того, проект закона также призван урегулировать некоторые другие вопросы.
В частности, требует решения вопроса корректировки финансового результата до налогообложения путем его увеличения в случае безвозмездной передачи субъектами хозяйствования государственного сектора экономики органам исполнительной власти, в сферу управления которых относятся такие субъекты, нематериальных активов, которые созданы, модернизированы и/или приобретены за счет средств государственного бюджета в рамках выполнения проектов информатизации и/или программ электронного управления и/или полученные по результатам реализации проектов международной технической помощи.
Например, по расчетам правительства на сегодняшний день осуществление передачи созданных, модернизированных и приобретенных нематериальных активов за период 2020-2021 года от ГП «Дия» в Минцифру побуждает к возникновению обязательств по уплате налога на прибыль в размере 17 352 300,63 гривен, что создает существенные препятствия для надлежащего урегулирования вопроса передачи соответствующих активов.
Также требуется урегулирование вопроса утверждения норм потерь и выхода табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего.
Кроме того, с целью согласования положений действующего законодательства, а также устранения неактуальных положений требуют внесения изменений в отдельные нормы налогового законодательства, в частности, уточнения полномочий контролирующих органов по обмену информацией с правоохранительными органами и т.д.
Поэтому также предлагается:
- установить, что положения подпункта 140.5.9 пункта 140.5 статьи 140 Налогового кодекса Украины, предусматривающие увеличение финансового результата до налогообложения в случае безвозмездной передачи в пользу бюджетных учреждений товаров, работ, услуг, в размере, превышающем 4% налогооблагаемой прибыли за предыдущий отчетный год не распространяются на случаи передачи нематериальных активов субъектами хозяйствования государственного сектора экономики органам исполнительной власти, в сферу управления которых относятся такие субъекты, при условии, что такие активы были созданы, модернизированы и/или приобретены за счет средств государственного бюджета в рамках выполнение проектов информатизации и/или программ электронного управления и/или полученные по результатам реализации проектов международной технической помощи;
- урегулировать вопросы утверждения норм потерь и выхода табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего;
- отменить функцию, временно осуществляемую контролирующими органами в части формирования Реестра приобретателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц, и осуществление расчета размеров сумм таких компенсаций для их выплаты субъектам хозяйствования – юридическим лицам;
- урегулировать функцию контролирующих органов по сообщению правоохранительных органов о выявленных признаках правонарушений.
Автор: Наталья Мамченко
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