Общаться с налоговой при рассмотрении жалоб и проверок можно будет онлайн, – Гетманцев зарегистрировал законопроект

Налогоплательщики смогут взаимодействовать с налоговиками в режиме видеоконференции.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9662 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию онлайн коммуникации с налогоплательщиками. Автором выступает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев вместе с коллегами.

Так, проектом закона предлагается предусмотреть возможность для налогоплательщика взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции (в частности, при рассмотрении материалов жалоб и проверок).

Как отмечают авторы, продолжая тренд по диджитализации налоговых процедур, важным направлением является обеспечение возможности налогоплательщиков использовать удобные электронные сервисы для облегчения коммуникации с представителями контролирующих органов без личного присутствия.

В частности, участие налогоплательщика в режиме видеоконференции вне помещения контролирующего органа может существенно повысить качество рассмотрения материалов жалоб или проверок с возможностью заслушивания позиции налогоплательщика или его представителя без личного присутствия.

Кроме того, проект закона также призван урегулировать некоторые другие вопросы.

В частности, требует решения вопроса корректировки финансового результата до налогообложения путем его увеличения в случае безвозмездной передачи субъектами хозяйствования государственного сектора экономики органам исполнительной власти, в сферу управления которых относятся такие субъекты, нематериальных активов, которые созданы, модернизированы и/или приобретены за счет средств государственного бюджета в рамках выполнения проектов информатизации и/или программ электронного управления и/или полученные по результатам реализации проектов международной технической помощи.

Например, по расчетам правительства на сегодняшний день осуществление передачи созданных, модернизированных и приобретенных нематериальных активов за период 2020-2021 года от ГП «Дия» в Минцифру побуждает к возникновению обязательств по уплате налога на прибыль в размере 17 352 300,63 гривен, что создает существенные препятствия для надлежащего урегулирования вопроса передачи соответствующих активов.

Также требуется урегулирование вопроса утверждения норм потерь и выхода табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего.

Кроме того, с целью согласования положений действующего законодательства, а также устранения неактуальных положений требуют внесения изменений в отдельные нормы налогового законодательства, в частности, уточнения полномочий контролирующих органов по обмену информацией с правоохранительными органами и т.д.

Поэтому также предлагается:

установить, что положения подпункта 140.5.9 пункта 140.5 статьи 140 Налогового кодекса Украины, предусматривающие увеличение финансового результата до налогообложения в случае безвозмездной передачи в пользу бюджетных учреждений товаров, работ, услуг, в размере, превышающем 4% налогооблагаемой прибыли за предыдущий отчетный год не распространяются на случаи передачи нематериальных активов субъектами хозяйствования государственного сектора экономики органам исполнительной власти, в сферу управления которых относятся такие субъекты, при условии, что такие активы были созданы, модернизированы и/или приобретены за счет средств государственного бюджета в рамках выполнение проектов информатизации и/или программ электронного управления и/или полученные по результатам реализации проектов международной технической помощи;

урегулировать вопросы утверждения норм потерь и выхода табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего;

отменить функцию, временно осуществляемую контролирующими органами в части формирования Реестра приобретателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц, и осуществление расчета размеров сумм таких компенсаций для их выплаты субъектам хозяйствования – юридическим лицам;

урегулировать функцию контролирующих органов по сообщению правоохранительных органов о выявленных признаках правонарушений.

Автор: Наталья Мамченко

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