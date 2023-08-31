Как проверить уплату страховых взносов онлайн: алгорим действий

Для проверки данных по уплате страховых взносов нужно сделать несколько шагов.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что граждане могут сами проверить, платит ли работодатель за них страховые взносы. Это можно сделать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Для этого:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Войдите в свой личный кабинет, авторизовавшись удобным для вас способом: с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис, системы GOV.ID или по логину и паролю, который можно получить в сервисном центре территориального органа Фонда. В личном кабинете выберите раздел «Мой страховой стаж», чтобы проверить, сколько вы приобрели страховой стаж.

Обратите внимание!

В этом разделе отражаются сведения о страховом стаже приобретенного в период с 1 января 2004 года – даты вступления в силу Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж».

Зайдите в раздел «Моя заработная плата», чтобы увидеть суммы заработной платы (дохода), на которую начислен единый социальный взнос (ЕСВ).

Ранее сообщалось, что страховой стаж и военная служба за пределами Украины будут учтены при назначении пенсии.

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