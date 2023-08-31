Как проверить уплату страховых взносов онлайн: алгорим действий

Пенсионный фонд Украины напомнил, что граждане могут сами проверить, платит ли работодатель за них страховые взносы. Это можно сделать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».
Для этого:
- Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Войдите в свой личный кабинет, авторизовавшись удобным для вас способом: с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис, системы GOV.ID или по логину и паролю, который можно получить в сервисном центре территориального органа Фонда.
- В личном кабинете выберите раздел «Мой страховой стаж», чтобы проверить, сколько вы приобрели страховой стаж.
Обратите внимание!
В этом разделе отражаются сведения о страховом стаже приобретенного в период с 1 января 2004 года – даты вступления в силу Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж».
- Зайдите в раздел «Моя заработная плата», чтобы увидеть суммы заработной платы (дохода), на которую начислен единый социальный взнос (ЕСВ).
Ранее сообщалось, что страховой стаж и военная служба за пределами Украины будут учтены при назначении пенсии.
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