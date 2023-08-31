В Киевской области адвокат входил в преступную группу, которая занималась мошенничеством с землей

Из-за действий участников преступной группы по коммунальной собственности безосновательно выбыли земли рыночной стоимостью более 7,3 млн грн.

В Киевской области разоблачили преступную группу, которую организовал местный житель с целью завладения чужим имуществом. В качестве исполнителей он привлек адвоката и лицо, имеющее связи в органах власти, среди госрегистраторов и нотариусов, передает официальный сайт прокуратуры Киевской области.

Как отмечают в прокуратуре, по поддельным документам подозреваемые оформили на общество, директором которого являлся адвокат, право частной собственности на 4 земельных участка промышленности общей площадью почти 5 га.

«Впоследствии часть этих земель продали, а полученные от сделки средства распределили между собой и распорядились ими по собственному усмотрению.

Из-за действий участников преступной группы по коммунальной собственности безосновательно выбыли земли рыночной стоимостью более 7,3 млн грн. Одной из территориальных общин Белоцерковского района нанесен ущерб на указанную сумму», - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении организатору и двум участникам преступной группы по фактам мошенничества, использованию поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на указанные земельные участки. Адвокат три месяца уже находится под стражей, организатору и второму соучастнику также избраны меры пресечения в виде содержания под стражей

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 18-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Также в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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