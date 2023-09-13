В Украине зимой развернут более тысячи «Пунктов несокрушимости»

В этих Пунктах смогут согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела специальную тренировку, в ходе которой, в частности, обеспечено развертывание около 1200 "пунктов несокрушимости". Об этом сообщается на сайте правительства.

Из 1200 "пунктов несокрушимости" около 770 стационарных на базе объектов ГСЧС, 360 мобильных на базе палаток и 90 на базе транспортных средств.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам обсуждения решила, что Мининфраструктуры, Минэнерго, Минстратегпрома, Агентству восстановления, ГСЧС и местным администрациям необходимо:

организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на выявленные угрозы;

создать необходимый резерв материально-технических средств;

заготовить песок для создания запаса противогололедной смеси и создания резерва горюче-смазочных материалов для борьбы с возможными снежными заносами и тому подобное.

Кроме того, должны быть определены объемы и созданы материальные резервы, в том числе горюче-смазочных материалов, для использования их при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

МВД вместе с Национальной полицией определить на законодательном уровне перечень объектов критической инфраструктуры, подлежащих охране в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере физической защиты объектов критической инфраструктуры.

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