Стефанишина встретится с Генсеком НАТО Столтенбергом

В Брюсселе запланирована встреча вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции с Генсеком НАТО.

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В четверг в Брюсселе Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, – сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

«В четверг 14 сентября 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет принимать вице-премьер-министра Украины Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО», – говорится в сообщении.

Отмечается, что общение со СМИ не планируется, подробности встречи станут известны позже.

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