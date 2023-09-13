Стефанішина зустрінеться з Генсеком НАТО Столтенбергом

У Брюсселі запланована зустріч віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції з Генсеком НАТО.

Джерело фото: Rubryka.com

У четвер в Брюсселі Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, – повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

«У четвер 14 вересня 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийматиме віцепрем’єр-міністерку України Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спілкування зі ЗМІ не планується, подробиці зустрічі стануть відомі згодом.

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