Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

Джерело фото - Судова влада

Оригінальний спосіб «вирішити» свої проблеми в суді винайшов мешканець міста Дніпро.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Сергій Мельниченко, 5 вересня 2023 року помічник судді повідомив, що 2 вересня невідома йому особа чотирма транзакціями перевела помічнику на банківську карту гроші в загальному розмірі 19 400 гривень.

Також, невідомий надіслав помічнику судді SMS з наступним текстом:

«Добрий день, якщо я в чомусь винен, то Всевишній мені Суддя, а у Нас у Людей прошу прохання. І там все грамотно, чисто, акуратно, бив у шоці і живий залишився. Прийміть за дискомфорт».

Отримавши зазначене SMS, помічник судді подзвонив на номер відправника повідомлення та дізнався, що автором SMS є громадянин, щодо якого був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідна справа про адміністративне правопорушення була призначена до розгляду суддею Сергієм Мельниченко.

5 вересня помічник судді звернувся із заявою про вчинення злочину до місцевого відділу поліції.

6 вересня помічник особисто зустрівся з вказаним громадянином та записав розмову з ним. Під час бесіди чоловік підтвердив, що він дійсно перерахував гроші помічнику судді та висловив прохання закрити справу за ст. 130.

Відповідний запис помічник передав поліції.

Крім того, суддя звернувся до Генерального прокурора, щоб той проконтролював хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою його помічника.

Автор В’ячеслав Хрипун

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