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Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

07:50, 14 сентября 2023
Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.
Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье
Источник фото - Судебная власть
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Оригинальный способ «решить» свои проблемы в суде придумал житель города Днепр.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Жовтневого районного суда города Днепропетровска Сергей Мельниченко, 5 сентября 2023 года помощник судьи сообщил, что 2 сентября неизвестное ему лицо четырьмя транзакциями перевело помощнику на банковскую карту деньги в общем размере 19 400 гривен.

Также неизвестный прислал помощнику судьи SMS со следующим текстом:

«Добрый день, если я в чем-то виноват, то Всевышний мне Судья, а у Нас у Людей прошу просьбу. И там все грамотно, чисто, аккуратно, был в шоке и остался жив. Примите за дискомфорт».

Получив указанное SMS, помощник судьи позвонил по номеру отправителя сообщения и узнал, что автором SMS является гражданин, в отношении которого был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующее дело об административном правонарушении было назначено для рассмотрения судьей Сергеем Мельниченко.

5 сентября помощник судьи обратился с заявлением о совершении преступления в местный отдел полиции.

6 сентября помощник лично встретился с указанным гражданином и записал разговор с ним. Во время беседы мужчина подтвердил, что действительно перечислил деньги помощнику судьи и высказал просьбу закрыть дело по ст. 130.

Соответствующую запись помощник передал полиции.

Кроме того, судья обратился к Генеральному прокурору, чтобы тот проконтролировал ход досудебного расследования по уголовному производству по заявлению его помощника.

Автор Вячеслав Хрипун

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