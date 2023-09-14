Александр Корниенко: Не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко: Опыт показал, что часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях, либо для блокирования реформ.

Верховной Раде следует работать над повышением качества нормативно-правовых актов. Одной из ветвей дискуссии по этому вопросу является вопрос права индивидуальной законодательной инициативы отдельных народных депутатов. О сущности этой дискуссии рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время круглого стола 13 сентября.

«Данный вопрос популярен в среде специалистов по конституционному праву, и об этом много говорил Пэт Кокс, предлагавший реформу украинского парламента.

Не во всех странах Европы существует законодательная инициатива отдельных народных депутатов. Не во всех странах вообще есть законодательная инициатива депутатов. В Европарламенте – органе, на который мы пытаемся равняться, нет законодательной инициативы депутатов.

То есть опыт показал, что очень часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях (когда депутаты регистрируют законопроекты вроде изменения текста Гимна) или в направлении блокирования реформ – потому что правки это тоже индивидуальная законодательная инициатива», - отметил Александр Корниенко.

В частности, тут он упомянул о более чем 7 тысячах правок при изменении законодательства о рынке земли.

«Другой вопрос – это вопрос институциональной способности. Если говорить о Верховной Раде, это дальнейшее реформирование аппарата, это перегруппировка, переструктурирование, создание работающей Исследовательской службы. Переструктурирование подходов к работе Главного научно-экспертного управления, Главного юридического управления. Возможно, какое-нибудь другое видение их работы», отметил Александр Корниенко.

Так, по его словам, анализ разного иностранного опыта демонстрирует, что механизм, по которому два разных подразделения занимается экспертизой законопроекта перед первым чтением и перед вторым чтением – это только украинское ноу-хау. «Хотя, конечно, научную экспертизу законопроектов нужно сохранить», добавил первый вице-спикер.

Напомним, несколько лет назад дискутировались вопросы ликвидации Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и передачи соответствующих полномочий Исследовательской службе Верховной Рады. Впрочем, сейчас функционирует и Исследовательская служба, которая недавно презентовала результаты работы, и ГНЭУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

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