Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.

Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

Руководитель САП будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Александр Корниенко: Не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов

07:30, 14 сентября 2023
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко: Опыт показал, что часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях, либо для блокирования реформ.
Александр Корниенко: Не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховной Раде следует работать над повышением качества нормативно-правовых актов. Одной из ветвей дискуссии по этому вопросу является вопрос права индивидуальной законодательной инициативы отдельных народных депутатов. О сущности этой дискуссии рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время круглого стола 13 сентября.

«Данный вопрос популярен в среде специалистов по конституционному праву, и об этом много говорил Пэт Кокс, предлагавший реформу украинского парламента.

Не во всех странах Европы существует законодательная инициатива отдельных народных депутатов. Не во всех странах вообще есть законодательная инициатива депутатов. В Европарламенте – органе, на который мы пытаемся равняться, нет законодательной инициативы депутатов.

То есть опыт показал, что очень часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях (когда депутаты регистрируют законопроекты вроде изменения текста Гимна) или в направлении блокирования реформ – потому что правки это тоже индивидуальная законодательная инициатива», - отметил Александр Корниенко.

В частности, тут он упомянул о более чем 7 тысячах правок при изменении законодательства о рынке земли.

«Другой вопрос – это вопрос институциональной способности. Если говорить о Верховной Раде, это дальнейшее реформирование аппарата, это перегруппировка, переструктурирование, создание работающей Исследовательской службы. Переструктурирование подходов к работе Главного научно-экспертного управления, Главного юридического управления. Возможно, какое-нибудь другое видение их работы», отметил Александр Корниенко.

Так, по его словам, анализ разного иностранного опыта демонстрирует, что механизм, по которому два разных подразделения занимается экспертизой законопроекта перед первым чтением и перед вторым чтением – это только украинское ноу-хау. «Хотя, конечно, научную экспертизу законопроектов нужно сохранить», добавил первый вице-спикер.

Напомним, несколько лет назад дискутировались вопросы ликвидации Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и передачи соответствующих полномочий Исследовательской службе Верховной Рады. Впрочем, сейчас функционирует и Исследовательская служба, которая недавно презентовала результаты работы, и ГНЭУ ВР.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області