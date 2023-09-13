Штраф за превышение габаритно-весовых норм: КСУ рассматривал дело о конституционности предписания КУоАП

По мнению автора ходатайства, часть первая статьи 14-3 КУоАП не соответствует Конституции Украины, поскольку нарушает принцип индивидуализации юридической ответственности и презумпции невиновности личности.

Фото: railinsider.com.ua

В среду, 13 сентября, Первый сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Гасяка Виталия Валерьевича о соответствии Конституции Украины части первой статьи 14-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Как отметил судья-докладчик по делу Александр Петришин, заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Основному Закону Украины предписание Кодекса, согласно которому административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, предусмотренные частью второй статьи 122-2, частями второй и третьей статьи 132-1 настоящего Кодекса, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме, несет ответственное лицо – физическое лицо, за которым зарегистрирован транспортное средство <…>.

Судья-докладчик проинформировал, что Виталий Гасяк был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 132-1 Кодекса, согласно которой «превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами автомобильными дорогами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа». На заявителя был наложен административный штраф в размере 34 тыс. грн.

Не соглашаясь с постановлением по его делу, заявитель обратился в суд первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска об отмене этого постановления. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу истца без удовлетворения, а решение первой инстанции без изменений. В своем постановлении суд указал, в частности, об отсутствии в Едином государственном реестре транспортных средств сведений о надлежащем пользователе, которые должен предоставить заявитель.

По мнению автора ходатайства, часть первая статьи 14-3 Кодекса не соответствует Конституции Украины, поскольку нарушает принцип индивидуализации юридической ответственности и презумпции невиновности личности.

Во время заседания судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела были направлены запросы в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, а также в ряд учреждений высшего образования и научных учреждений.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Ранее сообщалось, что КСУ обнародовал решение по делу о конституционности санкции за превышение срока временного ввоза авто в Украину.

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