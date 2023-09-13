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Штраф за перевищення габаритно-вагових норм: КСУ розглядав справу про конституційність припису КУпАП

17:23, 13 вересня 2023
На думку автора клопотання, частина перша статті 14-3 КУпАП не відповідає Конституції України, оскільки порушує принцип індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції невинуватості особи.
Штраф за перевищення габаритно-вагових норм: КСУ розглядав справу про конституційність припису КУпАП
Фото: railinsider.com.ua
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У середу, 13 вересня, Перший сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Гасяка Віталія Валерійовича щодо відповідності Конституції України частини першої статті 14-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олександр Петришин, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Основному Закону України припис Кодексу, відповідно до якого адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною другою статті 122-2, частинами другою і третьою статті 132-1 цього Кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото- і  кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, несе відповідальна особа – фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб <…>.

Суддя-доповідач поінформував, що Віталій Гасяк був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 132-1 Кодексу, згідно з якою «перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами тягне за собою накладення штрафу». На заявника був накладений адміністративний штраф у розмірі 34 тис. грн.

Не погоджуючись із постановою у його справі, заявник звернувся до суду першої інстанції, який відмовив у задоволені позову щодо скасування цієї постанови. Суд апеляційної інстанції залишив скаргу позивача без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. У своїй постанові суд вказав, зокрема, про відсутність у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостей про належного користувача, які мав би надати заявник.

На думку автора клопотання, частина перша статті 14-3 Кодексу не відповідає Конституції України, оскільки порушує принцип індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції невинуватості особи.

Під час засідання суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи були надіслані запити до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної служби України з безпеки на транспорті, а також до низки закладів вищої освіти та наукових установ.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Раніше КСУ оприлюднив рішення по справі про конституційність санкції за перевищення строку тимчасового ввезення авто в Україну.

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