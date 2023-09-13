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У Держпродспоживслужбі пояснили, що робити, якщо пошкодили товар у магазині

21:50, 13 вересня 2023
Ніхто не може змусити покупця купувати непотрібний або неякісний товар.
У Держпродспоживслужбі пояснили, що робити, якщо пошкодили товар у магазині
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В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві пояснили, шо робити, якщо пошкодили товар у магазині. Зазначається, що ніхто не може змусити покупця купувати непотрібний або неякісний товар. 

Зазначається, що стаття 17 Закону України "Про захист прав споживачів" вказує на те, що ніхто не може змусити покупця купувати непотрібний чи неякісний товар.

До того ж ця стаття наголошує й на тому, що за весь товар у магазині, за його цілісність і товарний вигляд несуть відповідальність працівники магазину. Отже, вони відповідають за нього до моменту, поки покупець його придбає.

Якщо вас все одно примушують платити за ненавмисно пошкоджений товар, вимагайте переглянути запис з камер відеоспостереження, які допоможуть довести вашу правоту.

Якщо навіть попри докази, адміністрація вимагає з вас кошти, ви цілком маєте право викликати поліцію.

Якщо якийсь товар пошкодили не ви, але платити за нього змушують саме вас, алгоритм дій ідентичний:

  • відповідальність за товар на працівниках магазину
  • передивіться запис з камер відеоспостереження
  • викличте за потреби поліцію

Вину покупця магазин повинен довести в суді, тому не піддавайтеся маніпуляціям адміністрації.Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.

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