Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

Відомі перші 57 суддів, які будуть завершувати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

  1. У світі

У Литві хочуть направити кошти з штрафів за невиконання санкцій Україні – ЗМІ

21:31, 13 вересня 2023
У Литві планують перераховувати направити на відновлення України штрафи за невиконання санкцій.
У Литві хочуть направити кошти з штрафів за невиконання санкцій Україні – ЗМІ
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів Литви схвалив використання штрафів за недотримання міжнародних та національних санкцій, на відновлення України, – повідомляє LRT.

Законопроект, який представило Міністерство закордонних справ Литви, передбачає, що кошти перераховуватимуть до Фонду співпраці з метою розвитку та використовуватимуть для реалізації проектів, пов'язаних з відновленням України.

Крім того, за пропозицією відомства, кошти, які одержують від конфіскату, мають надходити до цього фонду.

«Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви наданню підтримки Україні, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки», – сказано у супровідному листі законопроекту.

Для набуття чинності, ініціативу має підтримати парламент Литви.

Зазначається, що за порушення міжнародних санкцій у Литві передбачені штрафи у розмірі від 200 до 6 тисяч євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області