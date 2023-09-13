У Литві хочуть направити кошти з штрафів за невиконання санкцій Україні – ЗМІ

У Литві планують перераховувати направити на відновлення України штрафи за невиконання санкцій.

Джерело фото: president.gov.ua

Кабінет міністрів Литви схвалив використання штрафів за недотримання міжнародних та національних санкцій, на відновлення України, – повідомляє LRT.

Законопроект, який представило Міністерство закордонних справ Литви, передбачає, що кошти перераховуватимуть до Фонду співпраці з метою розвитку та використовуватимуть для реалізації проектів, пов'язаних з відновленням України.

Крім того, за пропозицією відомства, кошти, які одержують від конфіскату, мають надходити до цього фонду.

«Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви наданню підтримки Україні, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки», – сказано у супровідному листі законопроекту.

Для набуття чинності, ініціативу має підтримати парламент Литви.

Зазначається, що за порушення міжнародних санкцій у Литві передбачені штрафи у розмірі від 200 до 6 тисяч євро.

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