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КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

Зокрема КСУ визнав конституційним положення пункту 26 розділу Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу у частині, за якою норми і положення статті 50 Закону про соціальний захист чорнобильців застосовуються, виходячи з наявних фінансових ресурсів держави, але визнав неконституційним інше положення.

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КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

17:02, 13 вересня 2023
Зокрема КСУ визнав конституційним положення пункту 26 розділу Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу у частині, за якою норми і положення статті 50 Закону про соціальний захист чорнобильців застосовуються, виходячи з наявних фінансових ресурсів держави, але визнав неконституційним інше положення.
КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними
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Перший сенат Конституційного Суду 13 вересня ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою  Миколи Костіни щодо конституційності положення пункту 26 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу. Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Кичун.

Суть питання полягала у застосуванні норм щодо соціальних виплат чорнобильцям у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджетів.

Далі наводимо прес-реліз Конституційного Суду, оскільки сам текст рішення ще відсутній.

Зазначеним положенням Кодексу, зокрема, установлено, що норми і положення статей 50, 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року №796-XII застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, предметом конституційного контролю в цій справі є положення пункту 26 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу в частині застосування норм і положень статей 50, 54 Закону № 796.

Закон № 796 є спеціальним, ним визначено основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров’я, в тому числі порядок пенсійного забезпечення таких осіб, тому Суд наголошує, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема, розмір їх пенсійного забезпечення має встановлювати законодавець виключно в Законі № 796.

У Рішенні зазначається, що Законом № 796 для встановлення пільг і компенсацій визначено чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Порядок призначення державної та додаткової пенсій особам, віднесеним до категорії 1, врегульовано статтями 50, 54 Закону № 796.

Згідно зі статтею 54 Закону № 796 визначено державну пенсію особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника. Цією ж статтею установлено розмір пенсії з інвалідності особам, віднесеним до категорії 1, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, а Кабінет Міністрів України визначає лише порядок призначення такої пенсії.

Суд наголошує, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах визначених законом. При цьому розмір пенсій  не може корегуватися Кабінетом Міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів. 

Оскільки, встановлення положенням пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу іншого, ніж у статті 54 Закону № 796, законодавчого регулювання спричиняє юридичну невизначеність під час застосування зазначених норм Кодексу та Закону № 796 позбавляє осіб, віднесених до категорії 1 можливості бути впевненими в отриманні гарантованої державної пенсії, адже їх виплати залежать від фінансових можливостей держави. Це на  переконання Суду суперечить принципу верховенства права, встановленому частиною першою статті 8 Конституції України.

Отже, Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу у частині застосування статті 54 Закону № 796.

Водночас у Рішенні Суд визнав конституційним положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, за якою норми і положення статті 50 Закону України № 796 зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до статті 50 Закону № 796 особам, віднесеним до категорії 1, призначають щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Оскільки стаття 50 Закону № 796 безпосередньо не встановлює розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1 у Суду відсутні підстави вважати, що положення пункту 26 розділу VІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу в частині, за якою норми і положення статті 50 Закону № 796 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, має ознаки невідповідності положенням частини першої статті 8 Конституції України.

Враховуючи викладене, Суд дійшов висновку, що положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу у частині застосування статті 54 Закону № 796 є неконституційним. Також, Суд визнав конституційним положення пункту 26 розділу VІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу в частині застосування норм і положень статті 50 Закону № 796.

Текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 14 вересня 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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