Корисна діджиталізація у судочинстві: що варто знати

Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавців, арбітражні керуючі і судові експерти з 19 жовтня повинні мати свій електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі.

Фото: 7aac.gov.ua

З 19 жовтня 2023 року наявність електронного кабінету в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі) є обов’язковою для адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади та інших державних органів, усіх інших юридичних осіб. Про це нагадав відділ забезпечення судового процесу Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Підставою цього є Закон України № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

Цей Закон уже набрав чинності після свого опублікування, але його положення будуть вводитися в дію за кілька етапів.

В адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності такий обов’язок буде впроваджено через 7 місяців з дня опублікування Закону, тобто з 21.02.2024 року.

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, у добровільному порядку.

Офіційні електронні адреси, що були зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону.

У разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, залежно від виду процесуального документа.

Особі, яка зареєструвала електронний кабінет у ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, у яких така особа бере участь, лише в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою

Реалізація Закону сприятиме обов’язковій реєстрації та використанню електронних кабінетів у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі адвокатам, юридичним особам та їх представникам.

Така діджиталізація в адміністративному судочинстві здатна принести багато користі, а обов’язкова реєстрація в електронному кабінеті окремої категорії учасників судового процесу дозволить судам здійснювати повідомлення та виклики відповідних учасників в електронній формі, суттєво зекономити кошти і час.

Раніше ми писали, як адвокату зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС – відеоінструкція.

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