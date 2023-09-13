Полезная диджитализация в судопроизводстве: что нужно знать

С 19 октября 2023 года наличие электронного кабинета в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули) обязательно для адвокатов, нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, органов государственной власти и других государственных органов, всех других юридических лиц. Об этом напомнил отдел обеспечения судебного процесса Седьмого апелляционного административного суда.
Основанием этого является Закон Украины №3200-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами».
Этот Закон уже вступил в силу после своего опубликования, но его положения будут вводиться в действие через несколько этапов.
В административном судопроизводстве для юридических лиц частной формы собственности такая обязанность будет введена через 7 месяцев со дня опубликования Закона, то есть с 21.02.2024 года.
Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке.
Официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующим после введения в действие настоящего Закона.
В случае обращения в суд лицом, обязанным зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнившим свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться, не принимаясь к рассмотрению судом, в зависимости от вида процессуального документа.
Лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет в ЕСИТС или его отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, суд вручает любые документы по делам, в которых такое лицо участвует, только в электронной форме путем их направления в электронный кабинет такого лица, что не лишает его права получить копию судебного решения в бумажной форме по отдельному заявлению.
Реализация Закона будет способствовать обязательной регистрации и использованию электронных кабинетов в Единой судебной информационно телекоммуникационной системе адвокатам, юридическим лицам и их представителям.
Такая диджитализация в административном судопроизводстве способна принести много пользы, а обязательная регистрация в электронном кабинете отдельной категории участников процесса позволит судам осуществлять сообщения и вызовы соответствующих участников в электронной форме, существенно сэкономить средства и время.
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