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  1. Суд инфо

Полезная диджитализация в судопроизводстве: что нужно знать

16:55, 13 сентября 2023
Адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие и судебные эксперты с 19 октября должны иметь свой электронный кабинет в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме.
Полезная диджитализация в судопроизводстве: что нужно знать
Фото: 7aac.gov.ua
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С 19 октября 2023 года наличие электронного кабинета в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули) обязательно для адвокатов, нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, органов государственной власти и других государственных органов, всех других юридических лиц. Об этом напомнил отдел обеспечения судебного процесса Седьмого апелляционного административного суда.

Основанием этого является Закон Украины №3200-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами».

Этот Закон уже вступил в силу после своего опубликования, но его положения будут вводиться в действие через несколько этапов.

В административном судопроизводстве для юридических лиц частной формы собственности такая обязанность будет введена через 7 месяцев со дня опубликования Закона, то есть с 21.02.2024 года.

Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке.

Официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующим после введения в действие настоящего Закона.

В случае обращения в суд лицом, обязанным зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнившим свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться, не принимаясь к рассмотрению судом, в зависимости от вида процессуального документа.

Лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет в ЕСИТС или его отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, суд вручает любые документы по делам, в которых такое лицо участвует, только в электронной форме путем их направления в электронный кабинет такого лица, что не лишает его права получить копию судебного решения в бумажной форме по отдельному заявлению.

Реализация Закона будет способствовать обязательной регистрации и использованию электронных кабинетов в Единой судебной информационно телекоммуникационной системе адвокатам, юридическим лицам и их представителям.

Такая диджитализация в административном судопроизводстве способна принести много пользы, а обязательная регистрация в электронном кабинете отдельной категории участников процесса позволит судам осуществлять сообщения и вызовы соответствующих участников в электронной форме, существенно сэкономить средства и время.

Ранее сообщалось, как адвокату зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС – видеоинструкция.

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