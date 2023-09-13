Кирилл Буданов — в списке аспирантов университета в Ровенской области.

Фото: pravda.com

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов числится в перечне поступающих в аспирантуру на специальность «Политология» университета «Острожская академия» в Ровенской области. Об этом сообщило «Суспільне».

Издание обнародовало рейтинговую таблицу, где Буданов значится первым в списке на специальность «Политология» вечерней формы обучения.

Ректор университета Игорь Пасечник подтвердил, что Буданов находится в списке.

«В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий (Валерий Залужный – ред.), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине», - сказал он.

Однако он также уточнил, что приказа о зачислении пока нет, и это только рейтинг допущенных в аспирантуру.

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта.

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