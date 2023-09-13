Что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора: разъяснение

В случае несогласия работника с приказом работодателя о приостановлении действия трудового договора, такой работник может обжаловать соответствующий приказ в Гоструда.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, что должен делать работник, если он не соглашается с приказом о приостановлении действия трудового договора.

Сообщается, что в таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Гоструда или его территориальные органы.

При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации).

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован в Гоструда или его территориальный орган, который, изучив содержание приказа (распоряжения) и основания для его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание о признании соответствующего приказа (распоряжения) утратившим силу.

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