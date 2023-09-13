Що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору: роз’яснення

У разі незгоди працівника із наказом роботодавця про призупинення дії трудового договору такий працівник може оскаржити відповідний наказ до Держпраці.

У Державній службі з питань праці пояснили, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.

Повідомляється, що у такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Держпраці або її територіальних органів.

У разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації).

Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Держпраці, або її територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про визнання відповідного наказу (розпорядження) таким, що втратив чинність.

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