Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

Відомі перші 57 суддів, які будуть завершувати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

  1. В Україні

Як та куди скаржитися на галасливих сусідів

23:02, 13 вересня 2023
Громадянам радять спокійно поговорити, але якщо сусіди продовжують шуміти, тоді можна звернутися в поліцію.
Як та куди скаржитися на галасливих сусідів
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Усі без виключення громадяни України мають дотримуватися санітарних норм шуму у квартирі. Дотримання режиму тиші регламентується Законом України про тишу у квартирах. У цьому законі вказані всі правила цивілізованого добросусідства та обмеження, яких необхідно дотримуватися.

Як розповіли на порталі «OLX», краще питання тиші вирішувати мирним шляхом. Громадянам радять спокійно поговорити, без образ і звинувачень висловити сусідам невдоволення дитячим галасом, ремонтом або гучним прослуховуванням музики.

Якщо сусіди продовжують шуміти, тоді можна звернутися в поліцію. Якщо після усного звернення вам відмовили, можна звернутися до спеціалістів Держпродспоживслужби. Спеціалісти складають акт про те, що норми шуму в багатоквартирному будинку перевищують санітарні.

Щоби письмово звернутися в поліцію, вам знадобляться докази того, що санітарні норми перевищено. Заздалегідь зробіть аудіозапис або зберіть письмові скарги від мешканців. Також можна звернутися на гарячу лінію міської ради — там приймуть та відправлять на розгляд вашу заявку.

«Будьте готові, що доведеться пустити у квартиру представника інспекції та спеціаліста з виміру. При перевищенні показників зафіксовані дані передадуть у поліцію», - пояснюють на порталі.

Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу або складають адміністративний протокол та виписують штраф.

Дієвим методом є замовлення екологічної експертизи в тому випадку, коли по сусідству є устаткування, що постійне генерує звуки. Експертиза визначає точне значення в дБ.

Стаття 182 Адміністративного Кодексу України каже про те, що є покарання за недотримання Закону про шум у квартирі. Сусіди-порушники дістають попередження або сплатять штраф. Їм доведеться сплатити 85–255 грн. Якщо акустичний комфорт буде знову порушено, то штраф — це 30 неоподатковуваних мінімумів із конфіскацією джерела шуму.

Допустимий вид галасу, за який сусіди не понесуть покарання, це шум від тварин та плач немовлят.

Якщо порушник — це юридична особа, то за перше порушення доведеться сплатити 255–510 грн, 850–2550 грн — якщо протягом року буде скоєно перевищення звукових норм вдруге. За третє подібне порушення поліція має право конфіскувати предмет, що створює акустичний дискомфорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області