Як та куди скаржитися на галасливих сусідів

Громадянам радять спокійно поговорити, але якщо сусіди продовжують шуміти, тоді можна звернутися в поліцію.

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Усі без виключення громадяни України мають дотримуватися санітарних норм шуму у квартирі. Дотримання режиму тиші регламентується Законом України про тишу у квартирах. У цьому законі вказані всі правила цивілізованого добросусідства та обмеження, яких необхідно дотримуватися.

Як розповіли на порталі «OLX», краще питання тиші вирішувати мирним шляхом. Громадянам радять спокійно поговорити, без образ і звинувачень висловити сусідам невдоволення дитячим галасом, ремонтом або гучним прослуховуванням музики.

Якщо сусіди продовжують шуміти, тоді можна звернутися в поліцію. Якщо після усного звернення вам відмовили, можна звернутися до спеціалістів Держпродспоживслужби. Спеціалісти складають акт про те, що норми шуму в багатоквартирному будинку перевищують санітарні.

Щоби письмово звернутися в поліцію, вам знадобляться докази того, що санітарні норми перевищено. Заздалегідь зробіть аудіозапис або зберіть письмові скарги від мешканців. Також можна звернутися на гарячу лінію міської ради — там приймуть та відправлять на розгляд вашу заявку.

«Будьте готові, що доведеться пустити у квартиру представника інспекції та спеціаліста з виміру. При перевищенні показників зафіксовані дані передадуть у поліцію», - пояснюють на порталі.

Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу або складають адміністративний протокол та виписують штраф.

Дієвим методом є замовлення екологічної експертизи в тому випадку, коли по сусідству є устаткування, що постійне генерує звуки. Експертиза визначає точне значення в дБ.

Стаття 182 Адміністративного Кодексу України каже про те, що є покарання за недотримання Закону про шум у квартирі. Сусіди-порушники дістають попередження або сплатять штраф. Їм доведеться сплатити 85–255 грн. Якщо акустичний комфорт буде знову порушено, то штраф — це 30 неоподатковуваних мінімумів із конфіскацією джерела шуму.

Допустимий вид галасу, за який сусіди не понесуть покарання, це шум від тварин та плач немовлят.

Якщо порушник — це юридична особа, то за перше порушення доведеться сплатити 255–510 грн, 850–2550 грн — якщо протягом року буде скоєно перевищення звукових норм вдруге. За третє подібне порушення поліція має право конфіскувати предмет, що створює акустичний дискомфорт.

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