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  1. Законодавство

Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо криміналізації контрабанди товарів

16:14, 13 вересня 2023
Комітет парламенту заявив, що законопроект привели у відповідність до сьогодення.
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо криміналізації контрабанди товарів
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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

«13 вересня 2023 року на позачерговому засіданні Комітету народні депутати України - члени Комітету переглянули та привели у відповідність до сьогодення рішення Комітету від 15 грудня 2021 року щодо проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (реєстр. №5420), поданого Президентом України», - сказано у повідомленні.

Народні депутати прийняли рішення прийняти у другому читанні та в цілому як закон з врахуванням пропозицій членів Комітету в редакції, запропонованій Комітетом.

Раніше ми писали, що навіщо парламент криміналізує контрабанду та що міститься за лаштунками законопроекту.

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