Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

Відомі перші 57 суддів, які будуть завершувати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.

Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть в 2024 році, – проект Бюджету

Стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

  1. В Україні

Як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

22:21, 13 вересня 2023
Для призначення та виплати Міністерством оборони одноразової грошової допомоги, військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати документи.
Як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев пояснив, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби. Про алгоритм отримання такої одноразової виплати він розповів на брифінгу в Military Media Center.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

  • у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби
  • або у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

  • від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму – у разі виконання військового обов’язку
  • та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.

Також, одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва). Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

  • 70-кратного прожиткового мінімуму, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;
  • 50-кратного прожиткового мінімуму в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Прожитковий мінімум – це встановлена законом сума для працездатних осіб на 1 січня календарного року. На 1 січня 2023 року це становить 2 684 грн.

Для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги, військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

  1. Заяву встановленого зразку;
  2. Згоду на обробку персональних даних;
  3. Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу;
  4. Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців;
  5. Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;
  6. Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;
  7. Копію довідки МСЕК;
  8. Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області