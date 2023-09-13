ЄС продовжив санкції проти рф ще на півроку, однак виключив зі списку чотирьох росіян

Санкції проти фізичних та юридичних осіб рф діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року.

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Рада Євросоюзу продовжила санкції проти фізичних та юридичних осіб рф, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України, ще на шість місяців до 15 березня 2024 року, – повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що санкції передбачають обмеження поїздок, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів майже 1 800 фізичним та юридичним особам у відповідь на необґрунтовану військову агресію росії проти України.

«ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно», – наголосили у відомстві.

Крім того, Рада ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

За даними ЗМІ, йдеться про власника групи «ЄСН» Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи «Нортгаз» Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна.

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