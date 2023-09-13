У Києві на пам'ятник княгині Ользі надягли бронежилет

На ньому можна побачити напис «Їй потрібна броня».

Джерело фото: facebook.com/Юля Кіріллова

У Шевченківському районі Києва в середу, 13 вересня, на пам'ятник княгині Ользі надягли бронежилет. На ньому можна побачити напис «Їй потрібна броня».

«Наша мета - наголосити на надійному захисті жінок-військовослужбовиць та представити перший український анатомічний жіночий бронекостюм для захисниць», - повідомила представниця Жіночого ветеранського руху Юлія Кіріллова.

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