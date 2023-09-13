В Киеве на памятник княгини Ольге надели бронежилет

На нем можно увидеть надпись «Ей нужна броня».

Источник фото: facebook.com/Юля Кириллова

В Шевченковском районе Киева в среду, 13 сентября, на памятник княгини Ольге надели бронежилет. На нем можно увидеть надпись «Ей нужна броня».

«Наша цель – подчеркнуть на надежной защите женщин-военнослужащих и представить первый украинский анатомический женский бронекостюм для защитниц», - сообщила представительница Женского ветеранского движения Юлия Кириллова.

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