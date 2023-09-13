ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, однако исключил из списка четырех россиян

Санкции против физических и юридических лиц рф будут действовать как минимум до 15 марта 2024 года.

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Совет Евросоюза продлил санкции против физических и юридических лиц рф, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2024 года, – сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что санкции предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов почти 1 800 физическим и юридическим лицам в ответ на необоснованную военную агрессию россии против Украины.

«ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо», – отметили в ведомстве.

Кроме того, Совет принял решение не продолжать включение в список четырех физических лиц.

По данным СМИ, речь идет о владельце группы «ЕСН» Григории Березкине, миллиардере и бывшем владельце группы «Нортгаз» Фархаде Ахмедове и экс-директоре крупнейшего российского маркетплейса Ozon Александре Шульгине.

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