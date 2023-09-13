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  1. В Украине

Как военному получить денежную помощь в случае ранения во время службы

22:21, 13 сентября 2023
Для назначения и выплаты Министерством обороны единовременной денежной помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего жительства и предоставить документы.
Как военному получить денежную помощь в случае ранения во время службы
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Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев объяснил, как военному получить денежную помощь в случае ранения во время службы. Об алгоритме получения такой единовременной выплаты он рассказал на брифинге в Military Media Center.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

  • в случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы
  • или в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.

В этих случаях размер единовременного денежной помощи в зависимости от установленной группы инвалидности составляет:

  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума – в случае исполнения воинской обязанности
  • и от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.

Также одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:

  • 70-кратного прожиточного минимума, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Прожиточный минимум – это установленная законом сумма для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. На 1 января 2023 года это составляет 2 684 грн.

Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременной денежной помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего жительства и предоставить следующие документы:

  1. Заявление установленного образца;
  2. Согласие на обработку персональных данных;
  3. Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность;
  4. Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
  5. Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
  6. Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
  7. Копию справки МСЭК;
  8. Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

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