Раде рекомендуют принять в целом законопроект о криминализации контрабанды товаров

Комитет парламента заявил, что законопроект привели в соответствие с сегодняшним днем.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«13 сентября 2023 года на внеочередном заседании Комитета народные депутаты Украины - члены Комитета пересмотрели и привели в соответствие с сегодняшним днем решение Комитета от 15 декабря 2021 года по проекту Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по криминализации товаров, а также недостоверного декларирования товаров (регистр. №5420), поданного Президентом Украины», - говорится в сообщении.

Народные депутаты приняли решение принять во втором чтении и в целом в качестве закона с учетом предложений членов Комитета в редакции, предложенной Комитетом.

Ранее мы писали, что зачем парламент криминализирует контрабанду и что содержится за кулисами законопроекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.