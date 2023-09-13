Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

В проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих

В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

Кабмин предлагает остановить в 2024 году действие норм закона о судоустройстве в части зарплат в ГСАУ и центральном органе Службы судебной охраны

Кабмин предлагает остановить на год действие нормы закона о судоустройстве.

  1. В Украине

Как и куда жаловаться на шумных соседей

23:02, 13 сентября 2023
Гражданам советуют спокойно поговорить, но если соседи продолжают шуметь, тогда можно обратиться в полицию.
Как и куда жаловаться на шумных соседей
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Все без исключения граждане Украины должны придерживаться санитарных норм шума в квартире. Соблюдение режима тишины регламентируется Законом о тишине в квартирах. В этом законе указаны все правила цивилизованного добрососедства и ограничения, которые необходимо соблюдать.

Как рассказали на портале «OLX», лучше вопрос тишины решать мирным путем. Гражданам советуют спокойно поговорить, без обид и обвинений выразить соседям недовольство детским шумом, ремонтом или громким прослушиванием музыки.

Если соседи продолжают шуметь, тогда можно обратиться в полицию. Если после устного обращения вам отказали, можно обратиться к специалистам Госпродпотребслужбы. Специалисты составляют акт о том, что нормы шума в многоквартирном доме превышают санитарные.

Чтобы в письменном виде обратиться в полицию, вам понадобятся доказательства того, что санитарные нормы превышены. Предварительно сделайте аудиозапись или соберите письменные жалобы от жителей. Также можно обратиться на горячую линию городского совета – там примут и отправят на рассмотрение вашу заявку.

«Будьте готовы, что придется пустить в квартиру представителя инспекции и специалиста по измерению. При превышении показателей зафиксированные данные будут переданы в полицию», - объясняют на портале.

Правоохранители проводят разъяснительную работу или составляют административный протокол и выписывают штраф.

Действенным методом является заказ экологической экспертизы в том случае, когда по соседству есть постоянно генерирующее звуки оборудование. Экспертиза определяет точное значение в дБ.

Статья 182 Административного Кодекса Украины говорит о том, что есть наказание за несоблюдение Закона о шуме в квартире. Соседи-нарушители получают предупреждение или уплатят штраф. Им придется заплатить 85–255 грн. Если акустический комфорт будет снова нарушен, то штраф — это 30 необлагаемых налогом минимумов с конфискацией источника шума.

Допустимый вид шума, за который соседи не понесут наказание, это шум от животных и плач новорожденных.

Если нарушитель — это юридическое лицо, то за первое нарушение придется уплатить 255–510 грн, 850–2550 грн, если в течение года будет совершено превышение звуковых норм во второй раз. За третье подобное нарушение полиция имеет право конфисковать предмет, который создает акустический дискомфорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області