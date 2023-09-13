Как и куда жаловаться на шумных соседей

Гражданам советуют спокойно поговорить, но если соседи продолжают шуметь, тогда можно обратиться в полицию.

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Все без исключения граждане Украины должны придерживаться санитарных норм шума в квартире. Соблюдение режима тишины регламентируется Законом о тишине в квартирах. В этом законе указаны все правила цивилизованного добрососедства и ограничения, которые необходимо соблюдать.

Как рассказали на портале «OLX», лучше вопрос тишины решать мирным путем. Гражданам советуют спокойно поговорить, без обид и обвинений выразить соседям недовольство детским шумом, ремонтом или громким прослушиванием музыки.

Если соседи продолжают шуметь, тогда можно обратиться в полицию. Если после устного обращения вам отказали, можно обратиться к специалистам Госпродпотребслужбы. Специалисты составляют акт о том, что нормы шума в многоквартирном доме превышают санитарные.

Чтобы в письменном виде обратиться в полицию, вам понадобятся доказательства того, что санитарные нормы превышены. Предварительно сделайте аудиозапись или соберите письменные жалобы от жителей. Также можно обратиться на горячую линию городского совета – там примут и отправят на рассмотрение вашу заявку.

«Будьте готовы, что придется пустить в квартиру представителя инспекции и специалиста по измерению. При превышении показателей зафиксированные данные будут переданы в полицию», - объясняют на портале.

Правоохранители проводят разъяснительную работу или составляют административный протокол и выписывают штраф.

Действенным методом является заказ экологической экспертизы в том случае, когда по соседству есть постоянно генерирующее звуки оборудование. Экспертиза определяет точное значение в дБ.

Статья 182 Административного Кодекса Украины говорит о том, что есть наказание за несоблюдение Закона о шуме в квартире. Соседи-нарушители получают предупреждение или уплатят штраф. Им придется заплатить 85–255 грн. Если акустический комфорт будет снова нарушен, то штраф — это 30 необлагаемых налогом минимумов с конфискацией источника шума.

Допустимый вид шума, за который соседи не понесут наказание, это шум от животных и плач новорожденных.

Если нарушитель — это юридическое лицо, то за первое нарушение придется уплатить 255–510 грн, 850–2550 грн, если в течение года будет совершено превышение звуковых норм во второй раз. За третье подобное нарушение полиция имеет право конфисковать предмет, который создает акустический дискомфорт.

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