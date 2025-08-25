Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области нашли арсенал: мужчина привез боеприпасы и гранаты из зоны боевых действий, фото

22:00, 25 августа 2025
Правоохранители изъяли у мужчины более тысячи патронов, гранаты и прах, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.
В Одесской области нашли арсенал: мужчина привез боеприпасы и гранаты из зоны боевых действий, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области мужчине грозит до семи лет лишения свободы за хранение боеприпасов и гранат. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и взрывные устройства. Во время санкционированного обыска по месту его проживания полицейские вместе с взрывотехниками обнаружили и изъяли 1126 патронов различного калибра, более килограмма пороха и пять ручных осколочных гранат.

По словам подозреваемого, эти предметы он привез из другой области, где продолжаются активные боевые действия.

Все изъятое направили на экспертные исследования. После сбора доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — в приобретении, хранении боеприпасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Полиция напоминает: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, лицо, которое добровольно сдает боеприпасы или взрывные устройства органам власти, освобождается от уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция оружие Одесса граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова