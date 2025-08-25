В Гоструде объяснили, можно ли отказать в предоставлении отпуска работнику предприятия критической инфраструктуры

Закон разрешает работодателю в период действия военного положения отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Предприятия критической инфраструктуры играют ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности государства, особенно в условиях военного положения. Соответственно, работники таких предприятий имеют особый режим труда, а вопросы предоставления отпусков регулируются отдельными нормами законодательства.

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, можно ли отказать в предоставлении отпуска работнику предприятия критической инфраструктуры.

Согласно части 2 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении отпуска, если тот выполняет работы, связанные с функционированием объектов критической инфраструктуры. Это правило действует исключительно на период военного положения.

Закон предусматривает, что основанием для отказа может быть участие работника в работах на объектах критической инфраструктуры, в производстве продукции оборонного назначения либо в выполнении мобилизационного задания. В таких случаях работодатель имеет законное право не предоставлять никакой вид отпуска, за исключением двух, которые гарантируются законодательством:

отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск для ухода за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста.

Таким образом, в условиях привлечения к критически важным или оборонным заданиям, работник может временно утратить возможность воспользоваться ежегодным основным, дополнительным, социальным или другими видами отпусков, кроме указанных выше. Это ограничение имеет временный характер и действует исключительно в условиях военного положения.

