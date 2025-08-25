Практика судов
  1. В Украине

В Гоструде объяснили, можно ли отказать в предоставлении отпуска работнику предприятия критической инфраструктуры

21:50, 25 августа 2025
Закон разрешает работодателю в период действия военного положения отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
В Гоструде объяснили, можно ли отказать в предоставлении отпуска работнику предприятия критической инфраструктуры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприятия критической инфраструктуры играют ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности государства, особенно в условиях военного положения. Соответственно, работники таких предприятий имеют особый режим труда, а вопросы предоставления отпусков регулируются отдельными нормами законодательства.

Государственная служба по вопросам труда разъясняет, можно ли отказать в предоставлении отпуска работнику предприятия критической инфраструктуры.

Согласно части 2 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении отпуска, если тот выполняет работы, связанные с функционированием объектов критической инфраструктуры. Это правило действует исключительно на период военного положения.

Закон предусматривает, что основанием для отказа может быть участие работника в работах на объектах критической инфраструктуры, в производстве продукции оборонного назначения либо в выполнении мобилизационного задания. В таких случаях работодатель имеет законное право не предоставлять никакой вид отпуска, за исключением двух, которые гарантируются законодательством:

  • отпуск в связи с беременностью и родами;
  • отпуск для ухода за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста.

Таким образом, в условиях привлечения к критически важным или оборонным заданиям, работник может временно утратить возможность воспользоваться ежегодным основным, дополнительным, социальным или другими видами отпусков, кроме указанных выше. Это ограничение имеет временный характер и действует исключительно в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова