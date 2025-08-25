У Держпраці пояснили, чи можна відмовити в наданні відпустки працівнику підприємства критичної інфраструктури

Закон дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Підприємства критичної інфраструктури відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки держави, особливо в умовах воєнного стану. Відповідно, працівники таких підприємств мають особливий режим праці, а питання щодо їхніх відпусток регулюється окремими нормами законодавства.

Державна служба з питань праці пояснює, чи можна відмовити в наданні відпустки працівнику підприємства критичної інфраструктури.

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має право відмовити працівнику у наданні відпустки, якщо той виконує роботи, пов’язані з функціонуванням критичної інфраструктури. Це правило діє виключно на період воєнного стану.

Закон передбачає, що підставою для відмови може бути участь працівника у роботах на об’єктах критичної інфраструктури, у виготовленні продукції оборонного призначення, або ж у виконанні мобілізаційного завдання. У таких випадках роботодавець має законне право не надавати жодного виду відпусток, крім двох винятків, які гарантуються законодавством:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таким чином, за умов залучення до критично важливих або оборонних завдань, працівник може тимчасово втратити можливість скористатися щорічною основною, додатковою, соціальною чи іншими видами відпусток, окрім зазначених вище. Це обмеження має тимчасовий характер і діє лише в умовах воєнного стану.

