Практика судов
  1. В мире

Суд в Шанхае: производитель автокресла не виноват в смерти ребенка, трагедия вызвала халатность родителей

22:55, 25 августа 2025
В Китае 2-летний мальчик погиб, задохнувшись в автомобиле после того, как его сестра опустила сиденье, но суд признал виновными в трагедии именно родителей, а не производителя.
Суд в Шанхае: производитель автокресла не виноват в смерти ребенка, трагедия вызвала халатность родителей
В Шанхае супружеская пара подала в суд на автопроизводителя после трагедии, когда их 5-летняя дочь, регулируя автомобильное сиденье, случайно спровоцировала смерть двухлетнего брата. Мальчик задохнулся, оказавшись зажатым между сиденьями. Об этом сообщает South China Morning Post.

Однако суд отклонил иск, указав, что трагедия стала следствием «многочисленных случаев ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по надзору за детьми».

Как произошла трагедия

Инцидент случился 1 мая 2023 года. Муж вез жену и двоих детей в многоместном автомобиле. Мать с дочерью сидели во втором ряду, а двухлетний сын находился отдельно в третьем — без детского кресла.

По словам матери, во время остановки на светофоре она заметила, что дочь опустила спинку своего сиденья слишком низко. Когда женщина оглянулась на сына, то увидела, что его голова зажата между сиденьями. Мальчик уже был без сознания и начал синеть.

Ребенка срочно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от гипоксии и повреждений мозга.

Иск против автопроизводителя

Родители обвинили компанию в «дефекте конструкции», так как сиденье не имело функции автоматического возврата, а в инструкции, по их мнению, не было достаточных предупреждений.

Семья требовала от производителя официальных извинений и 2 млн юаней (около $280 тыс.) для покрытия медицинских расходов, компенсации за смерть сына, расходов на похороны и моральный ущерб.

Производитель в ответ подчеркнул, что автомобиль соответствует государственным стандартам, прошел обязательную сертификацию, а в инструкции четко указано, что дети должны находиться в специальных защитных креслах.

Решение суда и реакция общества

Суд признал, что причиной трагедии стала именно небрежность родителей: они не использовали детское кресло, не контролировали ребенка во время поездки и позволили дочери самостоятельно регулировать сиденье.

«Компания может нести ответственность только тогда, когда продукция используется должным образом», — заявил судья Си Шаоцзюнь, подчеркнув, что именно родители являются «первой линией защиты безопасности детей».

Случай получил широкий резонанс в Китае. В соцсетях многие пользователи осудили родителей:

«Им должно быть стыдно, что они еще и подали в суд. На самом деле их самих нужно привлечь к ответственности за недосмотр».

«Эта трагедия разрушила две жизни. Когда девочка вырастет и осознает, что из-за нее погиб брат, это станет непосильным бременем».

суд дети иск Китай автомобиль

