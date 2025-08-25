Суд у Шанхаї: виробник автокрісла не винен у смерті дитини, трагедію спричинила недбалість батьків

У Китаї 2-річний хлопчик загинув, задихнувшись у авто після того, як його сестра опустила сидіння, але суд визнав винними у трагедії саме батьків, а не виробника.

У Шанхаї подружжя подало до суду на автовиробника після трагедії, коли їхня 5-річна донька, регулюючи автомобільне сидіння, випадково спричинила смерть дворічного брата. Хлопчик задихнувся, опинившись затиснутим між сидіннями. Про це повідомляє South China Morning Post.

Однак суд відхилив позов, зазначивши, що трагедія стала наслідком «численних випадків неналежного виконання батьками своїх обов’язків щодо нагляду за дітьми».

Як сталася трагедія

Інцидент трапився 1 травня 2023 року. Чоловік віз дружину та двох дітей у багатомісному автомобілі. Мати з донькою сиділи у другому ряду, а дворічний син перебував самостійно у третьому — без дитячого крісла.

За словами матері, під час зупинки на світлофорі вона помітила, що донька опустила спинку свого сидіння занадто низько. Коли жінка озирнулася на сина, то побачила, що його голова затиснута між сидіннями. Хлопчик уже був без свідомості та почав синіти.

Дитину терміново доставили до лікарні, але лікарі констатували смерть від гіпоксії та ушкоджень мозку.

Позов проти автовиробника

Батьки звинуватили компанію у «дефекті конструкції», адже сидіння не мало функції автоматичного повернення, а в інструкції, на їхню думку, не було достатніх попереджень.

Сім’я вимагала від виробника офіційних вибачень та 2 млн юанів (близько $280 тис.) для покриття медичних витрат, компенсації за смерть сина, витрат на похорон і моральну шкоду.

Виробник у відповідь наголосив, що автомобіль відповідає державним стандартам, пройшов обов’язкову сертифікацію, а в інструкції чітко вказано, що діти мають перебувати у спеціальних захисних кріслах.

Рішення суду та реакція суспільства

Суд визнав, що причиною трагедії стала саме недбалість батьків: вони не використали дитяче крісло, не контролювали малюка під час поїздки та дозволили доньці самостійно регулювати сидіння.

«Компанія може нести відповідальність лише тоді, коли продукція використовується належним чином», — заявив суддя Сі Шаоцзюнь, наголосивши, що саме батьки є «першою лінією захисту безпеки дітей».

Випадок отримав широкий розголос у Китаї. У соцмережах чимало користувачів засудили батьків:

«Їм слід соромитися, що вони ще й подали в суд. Насправді їх самих потрібно притягнути до відповідальності за недогляд».

«Ця трагедія зруйнувала два життя. Коли дівчинка виросте й усвідомить, що через неї помер брат, це стане непосильним тягарем».

