Работник с нефиксированным графиком не работал целый месяц — получит ли он зарплату

Стало известно, начисляется ли заработная плата работнику с нефиксированным рабочим временем, если он в течение календарного месяца не выполнял работу. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.
Даже если работник с нефиксированным рабочим временем не был привлечен к работе, ему гарантируется оплата как минимум за 32 часа в течение календарного месяца.
Согласно КЗоТ Украины, минимальная продолжительность рабочего времени по такому договору составляет 32 часа в месяц.
Если работник фактически выполнял работу менее чем 32 часа, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не ниже оплаты за 32 часа в соответствии с условиями трудового договора (ч. 12 ст. 211 КЗоТ Украины).
