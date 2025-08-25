Практика судов
  1. В Украине

Работник с нефиксированным графиком не работал целый месяц — получит ли он зарплату

22:37, 25 августа 2025
Работникам с нефиксированным рабочим временем гарантируется выплата не менее 32 часов в месяц, даже если они фактически не были вовлечены в работу.
Работник с нефиксированным графиком не работал целый месяц — получит ли он зарплату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стало известно, начисляется ли заработная плата работнику с нефиксированным рабочим временем, если он в течение календарного месяца не выполнял работу. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.

Даже если работник с нефиксированным рабочим временем не был привлечен к работе, ему гарантируется оплата как минимум за 32 часа в течение календарного месяца.

Согласно КЗоТ Украины, минимальная продолжительность рабочего времени по такому договору составляет 32 часа в месяц.

Если работник фактически выполнял работу менее чем 32 часа, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не ниже оплаты за 32 часа в соответствии с условиями трудового договора (ч. 12 ст. 211 КЗоТ Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетели смогут фиксировать парковку на местах для лиц с инвалидностью и передавать данные о нарушителях через веб-портал — законопроект

Депутаты предлагают усилить общественный контроль за нарушением водителями правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Зеленский назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ

Ранее Евгений Хмара занимал должность начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБУ.

Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова