Работник с нефиксированным графиком не работал целый месяц — получит ли он зарплату

Работникам с нефиксированным рабочим временем гарантируется выплата не менее 32 часов в месяц, даже если они фактически не были вовлечены в работу.

Стало известно, начисляется ли заработная плата работнику с нефиксированным рабочим временем, если он в течение календарного месяца не выполнял работу. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.

Согласно КЗоТ Украины, минимальная продолжительность рабочего времени по такому договору составляет 32 часа в месяц.

Если работник фактически выполнял работу менее чем 32 часа, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не ниже оплаты за 32 часа в соответствии с условиями трудового договора (ч. 12 ст. 211 КЗоТ Украины).

