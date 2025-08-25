Практика судів
Працівник з нефіксованим графіком не працював цілий місяць — чи отримає він зарплату

22:37, 25 серпня 2025
Працівникам з нефіксованим робочим часом гарантується виплата щонайменше за 32 години на місяць, навіть якщо вони фактично не були залучені до роботи.
Стало відомо, чи нараховується заробітна плата працівнику з нефіксованим робочим часом, якщо він протягом календарного місяця не виконував роботу. Про це розповіла Державна служба з питань праці.

Навіть якщо працівник із нефіксованим робочим часом не був залучений до роботи, йому гарантується оплата щонайменше за 32 години протягом календарного місяця.

Згідно з КЗпП України, мінімальна тривалість робочого часу за таким договором становить 32 години на місяць.

Якщо працівник фактично виконував роботу менше ніж 32 години, роботодавець зобов’язаний виплатити заробітну плату в розмірі не нижче оплати за 32 години відповідно до умов трудового договору (ч. 12 ст. 211 КЗпП України).

