Зеленский и Келлог обсудили пути влияния на Россию

Обсудили, как можем повлиять на россиян, принудить их к реальным переговорам и окончанию войны, - рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом обсудил вопрос влияния на РФ.

"Украина очень благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что Президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты – политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", — сообщил Зеленский.

Он заявил, что во время переговоров с Келлогом обсуждалось, как усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и завершить войну.

Зеленский подчеркнул, что санкционное и тарифное давление должно оставаться актуальным. Украина открыта для диалога на уровне фаворитов.

"Для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности – соглашение о покупке оружия и соглашение по дронам, которое может значительно укрепить наши арсеналы. Сохраняем темп и в работе в рамках PURL.

Кроме того, Зеленский сделал акцент на важности возвращения всех похищенных детей РФ.

