Зеленський та Келлог обговорили шляхи впливу на Росію

20:41, 25 серпня 2025
Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни — розповів Володимир Зеленський.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом обговорив питання впливу на РФ.

"Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що Президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", — повідомив Зеленський.

Віе заявив, що під час перемовин з Келлогом обговорювалося, як посилити тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів і завершити війну.

Зеленський наголосив, що санкційний і тарифний тиск має залишатися актуальним. Україна відкрита до діалогу на рівні лідерів.

"Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - додав Президент України.

Крім цього, Зеленський зробив акцент на важливості повернення усіх викрадених РФ дітей.

