Зеленський та Келлог обговорили шляхи впливу на Росію

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом обговорив питання впливу на РФ.

"Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що Президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", — повідомив Зеленський.

Віе заявив, що під час перемовин з Келлогом обговорювалося, як посилити тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів і завершити війну.

Зеленський наголосив, що санкційний і тарифний тиск має залишатися актуальним. Україна відкрита до діалогу на рівні лідерів.

"Для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості – угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка може значно зміцнити наші арсенали. Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - додав Президент України.

Крім цього, Зеленський зробив акцент на важливості повернення усіх викрадених РФ дітей.

