На Одещині знайшли арсенал: чоловік привіз боєприпаси і гранати із зони бойових дій, фото

22:00, 25 серпня 2025
Правоохоронці вилучили у чоловіка понад тисячу набоїв, гранати та порох, за що йому загрожує до семи років в’язниці.
На Одещині чоловіку загрожує до семи років в’язниці за зберігання боєприпасів і гранат. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси та вибухові пристрої. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські разом із вибухотехніками виявили та вилучили 1126 набоїв різного калібру, понад кілограм пороху та п’ять ручних осколкових гранат.

За словами підозрюваного, ці предмети він привіз із іншої області, де тривають активні бойові дії.

Усе вилучене відправили на експертні дослідження. Після збору доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – у придбані, зберіганні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

 За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Поліція нагадує: згідно з ч. 3 ст. 263 ККУ, особа, яка добровільно здає боєприпаси чи вибухові пристрої органам влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

