Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності – відео

Володимир Зеленський привітав кожного, хто бореться за незалежність України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності:

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг.

Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо.

Зі святом вас, великий народе великої країни!

З Днем Незалежності!

Слава Україні!»

Відео привітання було записано на Хрещатику.

