Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости – видео

Владимир Зеленский поздравил всех, кто борется за независимость Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости:

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на майдане нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил.

Ради такой цели стоит жить. За это и стоим.

С праздником вас, великий народ великой страны!

С Днем Независимости!

Слава Украине!»

Видео поздравления было записано на Крещатике.

