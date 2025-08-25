Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

Застосунки Армія+ та Резерв+ відтепер стануть частиною структури єдиного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

Серед іншого, цими змінами уряд відкрив для публічного доступу інформацію про нормативне регулювання роботи мобільного застосунку Резерв+. Як писала «Судово-юридична газета», раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом «для службового користування».

Автоматичний обмін даними між реєстрами

Важливо, що цією постановою Кабмін визначив реєстри та бази даними, з якими веб-портал нацбезпеки та оборони здійснює електронну інформаційну взаємодію. Тобто, автоматичний обмін даними.

Так, електронна інформаційна взаємодія в режимі реального часу здійснюється між такими електронними інформаційними ресурсами:

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань;

Єдиний державний реєстр ветеранів війни;

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;

Електронна система охорони здоров’я;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

інформаційна система переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

Єдина державна електронна база з питань освіти;

Єдина інформаційно-аналітична система Державної служби зайнятості;

Єдина інформаційна система соціальної сфери;

інші електронні інформаційні ресурси, з якими є потреба в обміні даними (інформацією), визначена власником Порталу відповідно до закону.

Регулювання Резерв+

Змінами встановлено, що електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки та/або мобільного додатка «Резерв+» та призначений для надання та отримання інформації про персональні та службові дані суб’єкта отримання послуг, уточнення облікових даних, подання заяви (звернення, запиту) та інших документів на реєстрацію в системі електронної черги, а також отримання інших електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Окремою категорією громадян як суб’єктів отримання послуг в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста вважаються громадяни України віком від 16 до 65 років, зокрема, які виключені з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 частини шостої статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», крім військовослужбовців, допризовників, призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за умови проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Суб’єктами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста є:

суб’єкти отримання послуг електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста:

допризовники;

призовники, військовозобов’язані, резервісти; окрема категорія громадян України;

суб’єкти розгляду звернень;

розпорядник електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

відповідальний координатор робіт із забезпечення функціонування складової Порталу (адміністратор, технічний адміністратор).

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста може мати такі додаткові функціональні можливості:

формування та відображення (за наявності) витягу з відомостей, що є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військово-облікового документа в електронній формі відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі ВОД, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559

пошук вакансій у силах оборони;

інші функціональні можливості, необхідні для виконання завдань електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Надання електронної публічної послуги у сфері національної безпеки і оборони «Уточнення облікових даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів» має такі особливості:

для уточнення облікових (персональних та службових) даних суб’єкт отримання послуг вносить засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста відповідні дані, а саме:

місце проживання та місце перебування; номер телефону; адресу електронної пошти (за наявності);

уточнені дані разом з відомостями про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

уточнення облікових даних припиняється засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі, коли надані дані не пройшли арифметичного та/або формато-логічного контролю;

суб’єкт отримання послуг засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста за результатами уточнення облікових даних отримує відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та/або військово- обліковий документ в електронній формі відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559;

відомостями, отриманими з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) за результатами уточнення даних, є:

прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові (за наявності);

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;

військове звання;

військово-облікові спеціальності;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку; відомості про військовий облік;

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 КУпАП (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення);

дата та час формування;

відомості про результати проходження медичного огляду (військово- лікарської експертизи) (за наявності);

відомості про надсилання повістки.

Автор: Наталя Мамченко

