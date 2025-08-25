Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

12:02, 25 серпня 2025
Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.
Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Застосунки Армія+ та Резерв+ відтепер стануть частиною структури єдиного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.

Серед іншого, цими змінами уряд відкрив для публічного доступу інформацію про нормативне регулювання роботи мобільного застосунку Резерв+. Як писала «Судово-юридична газета», раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом «для службового користування».

Автоматичний обмін даними між реєстрами

Важливо, що цією постановою Кабмін визначив реєстри та бази даними, з якими веб-портал нацбезпеки та оборони здійснює електронну інформаційну взаємодію. Тобто, автоматичний обмін даними.

Так, електронна інформаційна взаємодія в режимі реального часу здійснюється між такими електронними інформаційними ресурсами:

  • Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань;
  • Єдиний державний реєстр ветеранів війни;
  • Державний реєстр фізичних осіб — платників податків;
  • Електронна система охорони здоров’я;
  • Єдиний державний вебпортал електронних послуг;
  • інформаційна система переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;
  • Єдина державна електронна база з питань освіти;
  • Єдина інформаційно-аналітична система Державної служби зайнятості;
  • Єдина інформаційна система соціальної сфери;
  • інші електронні інформаційні ресурси, з якими є потреба в обміні даними (інформацією), визначена власником Порталу відповідно до закону.

Регулювання Резерв+

Змінами встановлено, що електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста функціонує у формі персоніфікованої веб-сторінки та/або мобільного додатка «Резерв+» та призначений для надання та отримання інформації про персональні та службові дані суб’єкта отримання послуг, уточнення облікових даних, подання заяви (звернення, запиту) та інших документів на реєстрацію в системі електронної черги, а також отримання інших електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Окремою категорією громадян як суб’єктів отримання послуг в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста вважаються громадяни України віком від 16 до 65 років, зокрема, які виключені з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 частини шостої статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», крім військовослужбовців, допризовників, призовників, військовозобов’язаних та резервістів, за умови проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Суб’єктами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста є:

суб’єкти отримання послуг електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста:

  • допризовники;
  • призовники, військовозобов’язані, резервісти; окрема категорія громадян України;
  • суб’єкти розгляду звернень;
  • розпорядник електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
  • відповідальний координатор робіт із забезпечення функціонування складової Порталу (адміністратор, технічний адміністратор).

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста може мати такі додаткові функціональні можливості:

  • формування та відображення (за наявності) витягу з відомостей, що є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військово-облікового документа в електронній формі відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі ВОД, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559
  • пошук вакансій у силах оборони;
  • інші функціональні можливості, необхідні для виконання завдань електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Надання електронної публічної послуги у сфері національної безпеки і оборони «Уточнення облікових даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів» має такі особливості:

для уточнення облікових (персональних та службових) даних суб’єкт отримання послуг вносить засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста відповідні дані, а саме:

  • місце проживання та місце перебування; номер телефону; адресу електронної пошти (за наявності);
  • уточнені дані разом з відомостями про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
  • уточнення облікових даних припиняється засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі, коли надані дані не пройшли арифметичного та/або формато-логічного контролю;
  • суб’єкт отримання послуг засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста за результатами уточнення облікових даних отримує відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та/або військово- обліковий документ в електронній формі відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559;
  • відомостями, отриманими з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) за результатами уточнення даних, є:
  • прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;
  • відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;
  • військове звання;
  • військово-облікові спеціальності;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • відомості про виконання військового обов’язку; відомості про військовий облік;
  • відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 КУпАП (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення);
  • дата та час формування;
  • відомості про результати проходження медичного огляду (військово- лікарської експертизи) (за наявності);
  • відомості про надсилання повістки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Резерв+ Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Суд не має права виносити окрему ухвалу щодо питань, які не є предметом спору: позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно меж повноважень суду при винесенні окремої ухвали у справі щодо контролю поліції за дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, що стосується обігу зброї, а також права оглядати приміщення, вилучати предмети та опечатувати об’єкти.

Мобілізовані працівники враховуються до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а роботодавець відповідає за достовірність звітності – Верховний Суд

Верховний Суд: працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, включаються до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників для цілей визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова