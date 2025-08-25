Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

Приложения Армия+ и Резерв+ теперь станут частью структуры единого веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. Соответствующие изменения принял Кабмин.

Среди прочего, этими изменениями правительство открыло для публичного доступа информацию о нормативном регулировании работы мобильного приложения Резерв+. Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее эта информация регулировалась постановлением с грифом «для служебного пользования».

Автоматический обмен данными между реестрами

Важно, что этим постановлением Кабмин определил реестры и базы данных, с которыми веб-портал нацбезопасности и обороны осуществляет электронное информационное взаимодействие, то есть автоматический обмен данными.

Так, электронное информационное взаимодействие в режиме реального времени осуществляется между следующими электронными информационными ресурсами:

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;

Единый государственный реестр ветеранов войны;

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;

Электронная система здравоохранения;

Единый государственный веб-портал электронных услуг;

информационная система перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;

Единая государственная электронная база по вопросам образования;

Единая информационно-аналитическая система Государственной службы занятости;

Единая информационная система социальной сферы;

другие электронные информационные ресурсы, с которыми есть потребность в обмене данными (информацией), определенная владельцем Портала в соответствии с законом.

Регулирование Резерв+

Изменениями установлено, что электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста функционирует в форме персонифицированной веб-страницы и/или мобильного приложения «Резерв+» и предназначен для предоставления и получения информации о персональных и служебных данных субъекта получения услуг, уточнения учетных данных, подачи заявления (обращения, запроса) и других документов на регистрацию в системе электронной очереди, а также получения других электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Отдельной категорией граждан как субъектов получения услуг в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста считаются граждане Украины в возрасте от 16 до 65 лет, в частности, исключенные из воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4 части шестой статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», кроме военнослужащих, допризывников, призывников, военнообязанных и резервистов, при условии прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Субъектами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста являются: субъекты получения услуг электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста:

допризывники;

призывники, военнообязанные, резервисты;

отдельная категория граждан Украины;

субъекты рассмотрения обращений;

распорядитель электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста;

ответственный координатор работ по обеспечению функционирования составляющей Портала (администратор, технический администратор).

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста может иметь следующие дополнительные функциональные возможности:

формирование и отображение (при наличии) выписки из сведений, имеющихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, военно-учетного документа в электронной форме в соответствии с Порядком оформления (создания) и выдачи ВУД, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 559;

поиск вакансий в силах обороны;

другие функциональные возможности, необходимые для выполнения задач электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Предоставление электронной публичной услуги в сфере национальной безопасности и обороны «Уточнение учетных данных, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» имеет следующие особенности: для уточнения учетных (персональных и служебных) данных субъект получения услуг вносит с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста соответствующие данные, а именно:

место жительства и место пребывания;

номер телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

уточненные данные вместе со сведениями о фамилии, имени и отчестве (при наличии), дате рождения, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии (при наличии) и номере паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте) передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста;

уточнение учетных данных прекращается с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в случае, когда предоставленные данные не прошли арифметического и/или форматно-логического контроля;

субъект получения услуг с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста по результатам уточнения учетных данных получает сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и/или военно-учетный документ в электронной форме в соответствии с Порядком оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 559;

сведениями, полученными из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (при наличии) по результатам уточнения данных, являются:

фамилия; имя (все имена); отчество (при наличии);

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга;

сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;

воинское звание;

военно-учетные специальности;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о выполнении воинского долга;

сведения о воинском учете;

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 КоАП (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении);

дата и время формирования;

сведения о результатах прохождения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) (при наличии);

сведения об отправке повестки.

Автор: Наталя Мамченко

