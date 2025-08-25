У Верховній Раді зареєстрований законопроект про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Широка група народних депутатів, серед яких Федір Веніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші зареєстрували у Верховній Раді законопроект 13685 про внесення змін до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Як зазначають депутати, наразі діє обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. При цьому, відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Аналогічно, не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані, виїхати за межі України також не можуть.

Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії осіб:

військовослужбовці-контрактники віком до 25 років

студенти вітчизняних вузів віком 18-22 років, які за денною формою освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

«Разом з тим, велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим.

Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.

Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною», зазначають депутати.

«Ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону. Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України», вважають ініціатори законопроекту.

Одночасно, важливо враховувати, що чоловіки, яким виповнилося 25 років, підлягають призову на загальних підставах. Відповідно, для недопущення зловживань правом на виїзд, на думку авторів законопроекту, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд чоловікам, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.

Отже, законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» – зокрема, статтю 6 доповнити ч. 7 такого змісту:

«На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації».

Крім цього, стаття 11, чинна редакція якої регламентує, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, доповнюється словами «якщо інше не встановлено законом».

Нагадаємо, раніше доручення Кабміну стосовно врегулювання можливості виїзду за кордон чоловікам до 22 років надав Президент Володимир Зеленський. Втім, наразі відповідний проект постанови ще не внесений на розгляд уряду. Як зазначала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, наразі дане питання опрацьовується разом з військовими.

Автор: Наталя Мамченко

