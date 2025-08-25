В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Широкая группа народных депутатов, среди которых Федор Вениславский, Александр Федиенко, Александр Завитневич и другие, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 13685 о внесении изменений в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Как отмечают депутаты, сейчас действует ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу. При этом, согласно закону о мобилизации, призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Аналогично, не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны, выехать за пределы Украины также не могут.

Как исключение, право на выезд из Украины имеют две категории лиц:

военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет;

студенты отечественных вузов в возрасте 18-22 лет, которые по дневной форме обучения получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в государственных или коммунальных высших учебных заведениях Украины, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

«Вместе с тем, большое количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за границей, уже более трех лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, так как из-за установленных ограничений не смогут снова выехать из Украины.

Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18-летнего возраста выезд станет невозможным.

Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях.

Таким образом, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной», — отмечают депутаты.

«Этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона. Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, которые не достигли возраста призыва, очевидна и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины», — считают инициаторы законопроекта.

Одновременно важно учитывать, что мужчины, которым исполнилось 25 лет, подлежат призыву на общих основаниях. Соответственно, для недопущения злоупотреблений правом на выезд, по мнению авторов законопроекта, целесообразно сохранение существующего ограничения на выезд мужчинам, которым 25 лет исполняется в текущем или следующем годах.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» — в частности, статью 6 дополнить ч. 7 следующего содержания:

«На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов.

Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации».

Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами «если иное не установлено законом».

Напомним, ранее поручение Кабмину относительно урегулирования возможности выезда за границу мужчинам до 22 лет дал Президент Владимир Зеленский. Впрочем, сейчас соответствующий проект постановления еще не внесен на рассмотрение правительства. Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, данный вопрос прорабатывается вместе с военными.

Автор: Наталя Мамченко

