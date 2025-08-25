Що загрожує роботодавцю за порушення строків виплати зарплати при спрощеному режимі регулювання — роз’яснення

При спрощеному режимі трудових відносин роботодавець зобов’язаний сплатити компенсацію за кожен день затримки зарплати, розмір якої зазначається у трудовому договорі.

Своєчасна виплата заробітної плати є основоположним обов’язком роботодавця, незалежно від обраної форми організації бізнесу чи системи оподаткування. Навіть при застосуванні спрощеного режиму регулювання, роботодавець зобов’язаний дотримуватися трудового законодавства у повному обсязі.

У Держпраці нагадують, що однією із істотних умов трудового договору при спрощеному режимі регулювання трудових відносин є відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати, що передбачає визначення у трудовому договорі розміру компенсації (у процентному відношенні до розміру заробітної плати (тарифної ставки або окладу (посадового окладу), яка сплачується роботодавцем працівнику за кожний день затримки виплати заробітної плати.

За відсутності у трудовому договорі відповідних положень про відповідальність роботодавця, застосовуються норми законодавства про працю, визначені Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці».

Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання?

В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю України, сторони трудового договору на власний розсуд за взаємною згодою можуть врегулювати свої відносини в частині системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених Кодексом законів про працю України.